Belg sterft onder ogen van echtgenote nadat hij plots in elkaar zakt achter stuur

27 december 2019

09u09 4 Buitenland In het Franse Villeneuve-d’Ascq, vlakbij Kortrijk en Doornik, is een Belg (76) overleden nadat hij plots onwel was geworden achter het stuur. Omstaanders probeerden de man nog te redden door hartmassage toe te dienen, maar de man overleed ter plaatse.

Het tragische voorval gebeurde maandag omstreeks 13.30 uur in Villeneuve-d’Ascq, een buurgemeente van Roubaix. Volgens de krant La Voix du Nord was het gepensioneerde koppel uit ons land op weg om kerstinkopen te gaan doen. Tijdens het rijden zakte de man echter plots ineen achter zijn stuur.



Een vrouw die achter het koppel reed, snelde meteen naar de wagen toe, net als andere omstaanders. Zij probeerden op de man in te spreken. “We vertelden hem dat hij moest volhouden”, klinkt het. Toen dat niet leek te helpen, dienden ze hem hartmassage toe. Zijn echtgenote was erg aangedaan en kon niets anders doen dan machteloos toekijken.

Toen de hulpdiensten ter plaatse waren, namen ze de reddingspoging over, maar de man overleed ter plaatse. De omstaanders bekommerden zich intussen om de vrouw van het slachtoffer.

Malgré le massage cardiaque prodigué par des passants, un automobiliste décède à #VilleneuvedAscq

