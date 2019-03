Belg slaat toeterende Oostenrijker tand uit tijdens verkeersruzie HAA

09 maart 2019

16u09

Bron: Het Nieuwsblad 0 Een Belgische bestuurder heeft deze week rake klappen uitgedeeld aan een Oostenrijkse automobilist in Imst, in het westen van Oostenrijk. Die laatste verloor daarbij een tand.

De aanleiding voor de verkeersagressie was een telefoontje dat de Belg pleegde. Hij stond daarvoor stil voor een oprit in Imst, waardoor de Oostenrijkse bestuurder zich genoodzaakt zag te claxonneren om te kunnen passeren. Toen die even verderop halthield aan een kruispunt, stapte de Belg op hem af. Onze landgenoot trok de deur van de wagen open, tierde tegen de chauffeur en deelde vervolgens een vuistslag uit. Die was goed raak, want de Oostenrijker verloor een tand, meldt Het Nieuwsblad.

De Belg sloeg na de feiten op de vlucht, maar kon snel opgepakt worden door de politie. Hij werd meegenomen voor verhoor, maar kort nadien alweer vrijgelaten.