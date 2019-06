Belg riskeert doodstraf door cocaïne te dealen in Thaïse hoofdstad van het sekstoerisme HR

16 juni 2019

11u45 0 Buitenland De Thaïse politie heeft een Belg (57) opgepakt voor het dealen van grote hoeveelheden cocaïne in Pattaya. Die bekende badplaats staat bekend als de hoofdstad van het sekstoerisme. Op import en verkoop van drugs staan enorm zware straffen in Thailand. “Het gaat tot 50 jaar of levenslange opsluiting en zelfs de doodstraf”, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

Volgens lokale media kreeg de politie een tip dat onze landgenoot Danny V.D.V. (57) in grote hoeveelheden cocaïne verkocht, onder meer aan buitenlandse toeristen. De politie zette een undercover-operatie op poten om de Belgische dealer op heterdaad te betrappen, wat begin deze week lukte.

Een undercover-agent bestelde cocaïne, en bij de overdracht van het geld pakte de politie onze landgenoot op. Hij had toen een zak met cocaïne in zijn bezit. Bij een huiszoeking in de woning van de Belg vond de politie nog een zak met cocaïne. Om welke hoeveelheden het gaat, is niet bekendgemaakt.

Persconferentie

De politie organiseerde een persconferentie om de arrestatie toe te lichten. Met foto’s en tekst op grote panelen gaven ze uitleg bij het bewijsmateriaal. Danny V.D.V. (57) werd in voorlopige hechtenis geplaatst, in afwachting van zijn proces. Hij riskeert een erg zware straf.

Doodstraf

Thailand staat erom bekend drugsmisdaden heel hard te bestraffen. “Op het bezit of gebruik van drugs, zelfs in zeer kleine hoeveelheden, staan zeer strenge straffen. Het gaat tot 50 jaar of levenslange opsluiting en zelfs de doodstraf”, zegt een woordvoerder van Buitenlandse Zaken.

In november vorig jaar werden een Australische man en zijn Thaise vrouw nog veroordeeld tot de doodstraf omdat ze op grote schaal methamphetamine naar Thaïland smokkelden. Het ging toen wel om een halve ton, goed voor een waarde van 300 miljoen dollar. Hoogstwaarschijnlijk wordt hun straf in de praktijk omgezet in een levenslange gevangenisstraf.