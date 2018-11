Belg rijdt onder invloed tegen auto in Frankrijk: jongen (11) sterft, zusje (5) en mama gewond HR

06 november 2018

17u33

Bron: La Nouvelle République 3 Een Belg van rond de 30 jaar zit in Frankrijk in de gevangenis nadat hij een dodelijk ongeval veroorzaakte onder invloed van alcohol. Hij reed tegen een stilstaande wagen van een gezin toen hij met zijn gsm bezig was. Een jongen (11) kwam om het leven, zijn zusje (5) en mama raakten gewond.

Het ongeval gebeurde vrijdag 2 november op de departementale weg van Vatan naar Issoudun. Omstreeks 15.20 uur, net buiten de gemeente Vatan, knalde de Belgische bestuurder op een stilstaande wagen. Meteen bleek dat de gevolgen van de crash ernstig waren. “In een wagen die op zijn dak lag, troffen we drie gezinsleden aan”, zegt Christophe Fasquelle van de Franse politie aan La Nouvelle République. “Het was snel duidelijk dat het leven van een 11-jarige jongen in gevaar was.” Hij werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Tours gebracht. Zijn mama en zusje (5) waren ook gewond. De hulpdiensten brachten ze naar een ziekenhuis in Châteauroux. De volgende ochtend overleed de 11-jarige jongen in het ziekenhuis.

Alcohol én gsm

Ook de Belgische bestuurder raakte lichtgewond. “Na een korte ziekenhuisopname werd hij in voorlopige hechtenis genomen”, zegt procureur Lionel Josserand van Châteauroux. “Hij was onder invloed van alcohol, en bovendien gebruikte hij op het moment van het ongeval zijn gsm.” Een test wees uit dat de bestuurder 0,53 mg alcohol in het bloed had.