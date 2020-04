Belg rijdt Mercedes total loss tijdens achtervolging door Nederlandse politie: “Hij leek in een andere wereld” HR

17 april 2020

08u39 0 Nederland Een bestuurder uit ons land heeft in het Nederlandse Utrecht brokken gemaakt tijdens een achtervolging door de politie. De man bleek onder invloed. Hij raakte zelf niet gewond, maar zijn Mercedes is volgens de politie total loss. “Hij leek wel in een andere wereld.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een politiepatrouille kreeg gisterochtend omstreeks 5 uur melding van een Mercedes met Belgische nummerplaat, die gevaarlijk rijgedrag vertoonde op de ring A27 in Utrecht. “We zetten meteen de achtervolging in. De bestuurder bleek onder invloed.”

Op videobeelden die de politie verspreidde, is duidelijk te zien hoe de wagen werkelijk alle richtingen uitschiet. Hij rijdt de snelweg richting Hilversum op en gaat daar enkele keren flink in de remmen, mogelijk in een hopeloze poging om de politie af te schudden.

Even later crasht hij een eerste keer tegen de vangrail wanneer politiewagens hem proberen in te sluiten. “De bestuurder leek wel in een andere wereld”, aldus de politie. De man ging er opnieuw vandoor. Even seconden later slaagt de politie er toch in om hem vast te rijden.

Spookrijden

“Gelukkig raakte niemand gewond en konden we hem stoppen voor het knooppunt Eemnes, waar hij mogelijk had kunnen gaan spookrijden”, aldus de politie. “De Mercedes was total loss en is in beslag genomen.” Twee politiewagens liepen ook lichte schade op.

De Belgische bestuurder werd voor een controle naar het ziekenhuis gebracht en werd aangehouden. Hij mag zich aan een gepeperde rekening verwachten.

Lees ook:

Deze 300 klassieke sportwagens stonden 30 jaar in geheime loods