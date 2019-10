Belg plast ‘per ongeluk’ tegen politiebureau in Tilburg Robyn van Gorsel

11 oktober 2019

15u57

Bron: BD 10 Een 56-jarige man uit België heeft vrijdagochtend een boete gekregen, omdat hij tegen het politiebureau in het centrum van de Nederlandse stad Tilburg plaste.

Twee politieagenten die naar het bureau liepen, zagen de man zijn blaas legen tegen de gevel van het gebouw aan de Stationsstraat. Hij kreeg een bekeuring van 140 euro voor wildplassen. De Belg gaf aan dat hij niet in de gaten had dat het een politiebureau was waartegen hij aan het wateren was.