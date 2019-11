Belg opgepakt met 27 kilogram cannabis na achtervolging in Spanje PVZ

15 november 2019

16u23

Bron: Belga 0 Een Belg is na een achtervolging in het Spaanse La Jonquera opgepakt met 27 kilogram cannabis in zijn wagen. Dat schrijft Franse regionale krant L'Indépendant vandaag.

De man probeerde een controle van de Spaanse politie in Figueres te vermijden en vluchtte weg richting Frankrijk, terwijl hij de politie van zich af probeerde te schudden.

Verschillende voertuigen achtervolgden de Belg over de kronkelige wegen in de regio. Een politieauto vloog uit de bocht, de agenten raakten lichtgewond. Enkele honderden meters verderop verloor de man de controle over zijn auto en kwam hij tegen een helling terecht.

Dos policías heridos durante una persecución en La Jonquerahttps://t.co/bF7tfuXlvT pic.twitter.com/IXeeTWx41O Tribuna Libre(@ TribunaLibreES) link

De Belg moest verzorgd worden voor enkele verwondingen. Hij werd gearresteerd door de politie, die 27 kilogram cannabis bestemd voor België ontdekte.