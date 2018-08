Belg opgepakt in Vogezen nadat agenten hem aanzien voor Jos Brech mvdb

23 augustus 2018

19u23

Bron: AD.nl - DeLimburger.nl 36 De gendarmerie heeft vandaag in de Franse Vogezen een Belgische toerist opgepakt nadat zij een tip kregen dat moordverdachte Jos Brech was gesignaleerd. De agenten kregen de melding uit Nederland en binnen een halfuur werd de man in de kraag gevat, zo meldt de Nederlandse krant De Limburger.

Twee politieagenten uit Amsterdam die op vakantie zijn in de Vogezen, zagen de man aan voor Jos Brech, de verdachte in de moord op het Nederlandse jongetje Nicky Verstappen (11). Ze fotografeerden en filmden de toerist toen hij de straat overstak. De agenten waarschuwden direct de collega’s in Nederland. Na het zien van de beelden schakelden die de Franse gendarmerie in.

Binnen een half uur was de man opgespoord en opgepakt. Het bleek niet om Jos Brech te gaan, onze landgenoot vertoonde wel enige gelijkenis.

Verblijfplaats

Het lijkt erop dat Brech, een expert in wildkamperen, voorbereidingen heeft getroffen om voor langere tijd te verdwijnen. Hij beheerst allerlei technieken waarmee hij kan overleven in de natuur, het zogenoemde 'bushcraften'. Hij kan leven van wat de natuur te bieden heeft en weet hoe hij water kan vinden en dat drinkbaar kan maken. Aangenomen wordt dat hij zich in het Franse berggebied de Vogezen schuilhoudt of heeft schuilgehouden.

Bij de politie zijn inmiddels honderden tips binnengekomen over Brech en diens verblijfplaats. "Vrijdagochtend hopen we daarover meer te kunnen vertellen," zei een Nederlandse politiewoordvoerder eerder vandaag.