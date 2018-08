Belg opgepakt in Spanje nadat hij miskelk steelt uit kerk

17 augustus 2018

In Spanje is woensdag een Belg opgepakt die in een kerk in Lorca, in de regio Murcia, religieuze objecten wilde stelen. Dat schrijft de Spaanse krant El Lorquino.