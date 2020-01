Belg opgepakt die vanuit hippe wijk in Bangkok bedrijven in ons land oplicht HR

09 januari 2020

18u03 1 Buitenland Bij een goed geplande inval in Bangkok heeft de Thaise politie een Belg opgepakt die samen met negen Franse ‘collega’s’ vanuit een luxueus pand in een hippe wijk op georganiseerde wijze bedrijven in Frankrijk en België trachtte op te lichten.

De inval van de Thaise politie in de trendy wijk Thong Lor gebeurde volgens lokale media in samenwerking met Interpol. Wellicht na een tip van die internationale organisatie liet de Thaise politie vanaf 23 december het pand van waaruit de bende opereerde in het oog houden. Daarbij viel de speurders meteen iets op.

Bijna elke dag liepen er omstreeks 15 uur lokale tijd acht à tien mensen met een Europees uiterlijk het huis binnen. Omstreeks 21 uur vertrokken ze weer. Behalve op zon- en feestdagen: dan kwam niemand opdagen. “Opvallend”, vond de Thaise politie. “Dat zijn niet de uren waarop hier gewerkt wordt.”

Singapore

Gisteren, op 8 januari, vielen de speurders binnen in het luxueuze huis met vier verdiepingen. Bleek dat drie verdiepingen volledig waren ingericht als callcenter. De Belg en zijn negen Franse collega’s zaten netjes achter bureaus. Ze waren voorzien van computers, koptelefoons en notebooks en belden volgens de Bangkok Post systematisch bedrijven in Frankrijk en België op.

De oplichters deden zich voor als een financiële dienstverlener uit Singapore. Ze boden hun slachtoffers aan om te helpen bij de boekhouding en de optimalisatie van belastingen. Volgens de Thaise politie was alles nep en ging het om pure oplichting. De Thaise overheid zegt zwaar aan de feiten te tillen omdat ze het imago van hun land besmeuren.

Opdrachtgever

Negen van de tien verdachten waren officieel in Thailand op bezoek als toerist. Het ging om zeven mannen en drie vrouwen. Slechts één van hen had een werkvergunning, maar niet de juiste om in een callcenter te werken. Of de Thaise politie ook al kon achterhalen wie de leider of opdrachtgever van de zwendel was, is niet duidelijk.