Belg ontwerpt memoriaal voor slachtoffers Breivik op Noors eiland Utoya lva

26 mei 2018

05u34

Bron: Belga 2 De herdenkingsplek voor de slachtoffers van Anders Breivik op het Noorse eiland Utoya wordt mee vormgegeven door het architectenbureau van de Vlaamse Bas Smets (42). Dat staat zaterdag in De Standaard en Het Nieuwsblad. Smets maakte eerder al het memoriaal voor de aanslagen in Brussel in het Zoniënwoud.

Bureau Bas Smets werd zopas geselecteerd samen met het Noorse bureau Manthey Kula en met Matthias Ekman, die onderzoek deed naar gedenktekens. De laureaten zijn gekozen op basis van hun visie en ervaring. Een ontwerp is er nog niet.

"Ik vermoed dat onze ervaring met het memoriaal voor de Brusselse aanslagen meegespeeld heeft", zegt Smets aan De Standaard. "De vraag die daarbij voorop staat is hoe je best kunt omgaan met je verdriet. En hoe je een symbool kunt aanbrengen waar hoop en leven uit spreekt. Zo'n signaal heeft de Noorse overheid in gedachten."

Tijdens een raid maakte Anders Breivik in 2011 op het eiland Utoya 69 slachtoffers, voornamelijk jongeren op vakantiekamp. Vorig jaar annuleerde Noorwegen het voorstel voor een herdenkingsteken van de Zweedse kunstenaar Jonas Dahlberg, die door een insnede van 3,5 meter te maken in de landtong een "symbolische wonde" wilde suggereren. Buurtbewoners vonden het ontwerp te ingrijpend.