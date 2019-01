Belg ontsnapt uit gevangenis terwijl politie hoertje (17) naar binnen smokkelt: het begin van 31 dolle uren in Venezuela HR

21 januari 2019

11u50

Bron: La Verdad, El Universal 0 Een Belgische drugssmokkelaar die in Venezuela in de cel zit, heeft de voorbije week spannende momenten beleefd. Met een bizarre ontsnapping haalde hij niet één, maar twee keer de voorpagina van de krant. Helaas voor onze landgenoot: zijn geluk bleef niet duren.

L. Bombile zat al sinds oktober in de gevangenis in Venezuela. Toen werd hij op Maiquetía Simon Bolivar International Airport betrapt met twee kilo drugs, verstopt in een encyclopedie. Met welke drugs hij werd betrapt, is niet duidelijk. Wel is algemeen bekend dat via Venezuela grote hoeveelheden cocaïne vanuit Colombia naar de rest van de wereld worden getransporteerd.

De Belg met Congolese roots kwam na zijn aanhouding terecht in het cellencomplex van Macuto, in de Venezolaanse havenstad Vargas. Een gevangenis waar gekke dingen gebeuren, zo zou later blijken.

Afgelopen donderdag, wellicht tussen 3 en 4 uur ‘s ochtends, slaagde L. Bombile erin te ontsnappen. De politie startte meteen een grote zoekactie.

Ondanks een groots opgezette jacht van de politie, was de drugssmokkelaar donderdagavond nog steeds op vrije voeten. “De ontsnapping gebeurde in bizarre omstandigheden”, klonk het op de voorpagina van een lokale krant.

Strandhotel

Het duurde tot vrijdagochtend 10 uur lokale tijd vooraleer de politie L. Bombile opnieuw in de boeien kon slaan. Hij was in totaal 31 uur op vrije voeten. Hoe ze hem op het spoor kwamen, is niet bekend. Maar aangezien zijn foto verspreid was, bestaat de kans dat iemand hem verklikte.

L. Bombile had zijn toevlucht gezocht in hotel Santiago, een 3-sterrenhotel langs het strand, met zwembad, zicht op zee en slechts op 20 minuten van de luchthaven. De politie viel binnen in kamer 310 van dit hotel.

Wat L. Bombile tijdens zijn vrije uurtjes uitspookte, is niet bekend. Mogelijk had de ontsnapte Belg plannen om naar het buitenland vluchten, want hij was in het bezit van een vals paspoort van de Republiek Congo. Hij had ook verschillende kredietkaarten en valse identiteitsbewijzen bij.

17-jarige prostituée

Drie politieagenten die dienst hadden op het moment van de ontsnapping, zitten intussen zelf in de cel. Het onderzoek legde bloot dat zij een prostitutienetwerk hadden opgezet. Regelmatig smokkelden ze ook prostituées binnen in het cellencomplex. Toen L. Bombile kon vluchten, ging het zelfs om een meisje van slechts 17 jaar oud. Ook dat nieuws haalde de voorpagina in Vargas.

