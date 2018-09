Belg omgekomen in onherbergzame woestijn in New Mexico KVDS

15 september 2018

09u22

Bron: AP 0 Autoriteiten in de Amerikaanse staat New Mexico zijn een onderzoek gestart naar de dood van een Belgisch toerist. Die kwam woensdag om het leven in White Sands National Monument, een woestijn die geklasseerd is als nationaal park en waar de temperatuur hoog kan oplopen.

De Belg werd woensdag gevonden, volgens persbureau AP, nadat rangers bij het sluiten van het park een leeg voertuig hadden zien staan op de parking. Er volgde een zoektocht en daarbij werd de toerist – van wie de identiteit niet bekend werd gemaakt – buiten bewustzijn aangetroffen, op iets minder dan een kilometer van het Alkali Flat-wandelpad.

36 graden

De temperatuur in White Sands steeg woensdag tot 36 graden Celcius. Er is nergens schaduw of iets te drinken te vinden langs de wandelpaden. Rangers waarschuwen bezoekers dat ze zich moeten voorbereiden op onherbergzame omstandigheden als ze de woestijn intrekken, zeker in de zomer. Vroeg genoeg vertrekken en voldoende water en voedsel meenemen, zijn onontbeerlijk.





Het is nog niet duidelijk wat de precieze doodsoorzaak van de Belg is.