Belg nog steeds vermist na onweer in Catalonië, truck teruggevonden in rivier ADN

24 oktober 2019

16u00

Bron: Belga 0 Vijf mensen, onder wie een Belg, worden nog steeds vermist na de felle regenval en overstromingen in Catalonië. Dat hebben de regionale autoriteiten vandaag gemeld.

Eén man werd gisteren dood teruggevonden. De hulpdiensten zijn nu nog op zoek naar vijf mensen, onder wie dus een Belgische truckchauffeur. Zijn vrachtwagen werd gevonden in de Francolirivier in Espluga de Francoli (Tarragona).



Meer dan 40 wegen en verscheidene spoorwegen in Catalonië zijn versperd door overstromingen en aardverschuivingen als gevolg van de stortregens van dinsdagnacht. Ongeveer 25.000 gezinnen zitten nog zonder stroom.