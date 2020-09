Belg met vijf keer te veel alcohol op met veel moeite van weg gehaald in Nederland KVDS

19 september 2020

12u43

Bron: Belga 0 Een Belgische bestuurder met vijf keer te veel alcohol op is in de Nederlandse provincie Zeeland met veel moeite van de snelweg gehaald. Het ging om een 42-jarige inwoner van Dendermonde.

De bestuurder viel door zijn gevaarlijke rijgedrag verscheidene andere weggebruikers op. De politie kreeg meldingen van een slingerde bestuurder die steeds hard op zijn rem trapte.

Aanrijding

Getuigen verklaarden dat de man lange tijd tussen de A58 en Westerscheldetunnel reed. Hij veroorzaakte een aanrijding met een aanhangwagen en zou ineens midden op de weg zijn gestopt. Door verschillende getuigen is de man aangesproken, maar hij reageerde nergens op en bleef maar doorrijden.





Tussen het Zeeuwse Heinkenszand en Lewedorp werd de auto, samen met een getuige, aangetroffen door de politie. De man maakte weer aanstalten om weg te rijden, maar de agenten konden dat voorkomen. Zijn zwaar beschadigde auto moest worden weggesleept. Hij kreeg een rijverbod en zijn rijbewijs is in beslag genomen.



