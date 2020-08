Belg met bijna 1000 kilo hasj betrapt in supersnelle speedboot HR

10 augustus 2020

09u57

Bron: Ceuta TV 1 Spanje Twee Marokkanen, een Belg en een Fransman die met een speedboot bomvol drugs vanuit Marokko onderweg waren naar Spanje, zijn na een lange achtervolging opgepakt. Ze vervoerden bijna 1.000 kilo hasj. De vier drugskoeriers zijn opgesloten in de gevangenis.



De Straat van Gibraltar is een populaire route om vanuit Marokko grote hoeveelheden drugs naar Europa te smokkelen. Daarbij zetten drugsbendes supersnelle speedboten in, die de oversteek van ongeveer 20 kilometer in geen tijd overbruggen. Spanje is al enkele jaren in oorlog met de drugshandelaars en zet de grote middelen in om ze te onderscheppen. Het krijgt daarbij de hulp van Frontex, het Europees Grens- en kustwachtagentschap.

Afgelopen donderdag spotte een vliegtuig van de IJslandse kustwacht, dat deel uitmaakt zo'n Frontex-missie, in de Alboranzee een supersnelle speedboot waarin grote pakketten drugs lagen. Daarop vaarden politieboten in verschillende maten de speedboot tegemoet. Na een lange achtervolging kon men de drugskoeriers arresteren. De Guardia Civil verspreidde daar ook videobeelden van.

De bemanning en de drugs werden overgebracht naar Ceuta, hun snelle boot is in beslag genomen. De 26 pakketten hasj die ze vervoerden, waren na weging goed voor 963 kilo. De drugskoeriers zijn opgesloten in de gevangenis.

