Belg met 27 kg marihuana geklist na wilde achtervolging in Spanje mvdb

16 november 2019

08u49

Bron: La Vanguardia - El Nacional 8 Een Belgische bestuurder is na een spectaculaire achtervolging waarbij een politievoertuig van een brughelling rolde, geklist in het Spaanse Agullana in Catalonië. De man bleek 27 kilogram marihuana aan boord te hebben. Agenten van de Policía Nacional roken bij een controle richting Franse grens letterlijk onraad toen ze een sterke wietgeur waarnamen.

Het incident dateert van vorige zaterdag, maar het nieuws kwam pas recent naar buiten. De controlerende agenten gaven de bestuurder aan zijn voertuig te parkeren. Hij gaf geen gehoor aan het bevel, vluchtte weg en reed bijna een politiefunctionaris aan. Agenten zetten hierna de achtervolging in. De Belg trok eerst nog richting de Franse grensgemeente Le Perthus, maar maakte na enige tijd rechtsomkeer en reed opnieuw Spanje binnen.



Een van de politievoertuigen raakte ter hoogte van een brugoprit van de weg en donderde van de helling. De twee agenten raakten lichtgewond. Andere patrouillewagens zetten de jacht op de drugskoerier verder. De Belg reed aan hoge snelheid over een bult op de weg en ging over de kop. Ook hij liep slechts lichte verwondingen op.



Uit de verhakkelde auto haalden de speurders 25 vacuüm verpakte pakketten marihuana, goed voor een totaal gewicht van 27 kg. De man is aangehouden voor drugsgerelateerde misdrijven.