Belg met 2 kilo heroïne gepakt aan Franse péage, in snelrecht veroordeeld tot 4 jaar cel en 250.000 euro

17 oktober 2018

17u16

Bron: ANP 0 De rechtbank van het Franse Senlis heeft maandag via snelrecht een Belg tot vier jaar cel en 250.000 euro boete veroordeeld wegens heroïnesmokkel. Dat meldt zender France 3 vandaag.

De Belg, wiens identiteit in het ongewisse bleef, was vrijdag door de douane opgepakt aan de péage van Chamant op de snelweg A1. Hij was in het bezit van twee kilo heroïne.