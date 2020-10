Belg met 14 kilo cocaïne betrapt bij aankomst in Mallorca

06 oktober 2020

Bron: Diaro de Mallorca, Mallorca Confidential 0 Buitenland De Spaanse Guardia Civil heeft bij een routinecontrole van een auto in een haven op Mallorca 14,3 kilo cocaïne gevonden bij een Belg van 67 jaar. De drugs zaten verstopt in een verborgen ruimte in zijn auto. Waar de Belg vertrokken was, is niet duidelijk.

De zestiger met de Belgische nationaliteit kwam vrijdag met de boot aan in Port d’Alcúdia, een populaire badplaats, bekend om zijn witte strand en bruisend nachtleven. Wellicht kwam hij daar met de veerboot aan vanuit Barcelona.

Bij aankomst in de haven deed een agent samen met een drugshond zijn ronde op de boot. Na een teken van de hond, controleerde de politie de auto van de Belg uitgebreid. Ze maakten onder meer gebruik van een speciale camera.

Daarmee ontdekten ze dat in een verborgen ruimte, een soort van dubbele bodem, in totaal 14,3 kilo cocaïne was verstopt, goed voor een straatwaarde van meer dan 700.000 euro. De Belg is aangehouden en wordt verdacht van drugshandel.

Het smokkelen van drugs in verborgen ruimtes van speciaal daartoe omgebouwde wagens is een populaire methode bij drugshandelaars. In maart ontdekte de Italiaanse politie ook al eens zo'n 15 kilo cocaïne in een speciaal omgebouwde Range Rover met Belgische numerplaat.

