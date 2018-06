Belg krijgt levenslang in Cambodja voor drugssmokkel HA

22 juni 2018

12u11

Bron: Belga 0 Een Cambodjaanse rechtbank heeft een 34-jarige Belg tot levenslang veroordeeld omdat hij had geprobeerd meer dan een kilo cocaïne het koninkrijk binnen te smokkelen.

David Catry is schuldig bevonden aan drugssmokkel en veroordeeld tot een levenslange celstraf en een geldboete van omgerekend 17.000 euro, zei woordvoerder Y Rin van de gemeentelijke rechtbank van Phnom Penh.

De dertiger werd in januari gearresteerd op de luchthaven van de Cambodjaanse hoofdstad. Hij kwam van Brazilië. In zijn bagage werd meer dan een kilo cocaïne aangetroffen. Catry leeft al enkele jaren in het Aziatische land, waar hij een gezin heeft gesticht. De man kan nog in beroep gaan. Zijn advocaat was nog niet voor uitleg bereikbaar.

De Belg had begin juni tijdens een zitting schuld bekend en uitgelegd dat hem 25.000 euro was beloofd voor het binnensmokkelen van het goedje. Hij verzekerde dat het de eerste keer was dat hij zo een smokkel had gedaan.

Cambodja heeft de laatste jaren zijn strijd tegen drugs opgevoerd. Honderden mensen, ook hoge functionarissen, zijn gearresteerd. Het land is een belangrijke draaischijf voor narcotica in de regio geworden.