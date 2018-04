Belg krijgt in Groot-Brittannië 17 jaar cel voor drugssmokkel: 50 kilo coke per tripje met de helikopter ADN

23 april 2018

16u21

Bron: Belga, BBC 0 De rechtbank van Southwark in Londen heeft vandaag de 50-jarige Belg Frédéric Fagnoul veroordeeld tot zeventien jaar en zes maanden cel. De man voerde cocaïne in met een helikopter die vertrok in het Franse Calais met bestemming Kent in het zuidoosten van Groot-Brittannië.

In totaal zou hij samen met kompanen voor een slordige 7 miljoen pond (zo'n 7.986.600 euro) aan cocaïne van Frankrijk naar het Verenigd Koninkrijk hebben getransporteerd. "Het onderzoek wees uit dat de helikopter landde op de helihavens van twee hotels in Kent en dat de drugs nadien met de wagen naar verkopers doorheen heel Groot-Brittannië werden gebracht", zegt Scotland Yard in een mededeling. Als smoes zei Fagnoul aan de hotels dat hij was gaan nachtvissen.

De politie vermoedt dat per vlucht ongeveer 50 kg cocaïne werd vervoerd, verstopt onder de zetels van de helikopter. Ook twee andere verantwoordelijken van de trafiek werden geïdentificeerd. Een van hen, de 36-jarige John Bolter, werd opgepakt in september 2017 aan boord van een wagen waarin 20 kg cocaïne zat verstopt. Hij kreeg 7,5 jaar cel. De rechtbank beraadt zich nog over de straf voor de derde dader.