Belg krijgt 9 jaar cel voor dodelijke slag met ijzeren staaf in verlaten dolfinarium op Ibiza

30 september 2019

16u14

Bron: Periodico De Ibiza, Diario De Mallorca

Een 52-jarige Belg is in Palma de Mallorca veroordeeld tot negen jaar cel voor doodslag in een verlaten dolfinarium op Ibiza, waar hij woonde. Kraker Perica B. (52) sloeg er eind 2017 na een ruzie zijn flamboyante Zwitserse medebewoner (57) dood met een ijzeren staaf.

De Belg komt nog goed weg met die straf, want er was 18 jaar cel gevraagd. Hij woonde met zijn slachtoffer Bernhard Urs Mattli - een rijkeluiszoon die ook bekendstond als ‘Charly-Ibiza’ - en nog een derde kraker in het verlaten dolfinarium van Sant Josep. Dat stond al leeg sinds de jaren ’90. Het gebouw ligt op een paar honderden meters van een aantal clubs aan het strand.

In de nacht van op 21 maart 2017 kregen de drie ruzie, waarna ‘Charly-Ibiza’ ging slapen. Hij werd in de vroege uurtjes gewekt door Perica B., die met een ijzeren staaf op zijn hoofd en borst sloeg. De Zwitser overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Volgens de lijkschouwing moeten de slagen enorm hard geweest zijn.

“Ik wilde hem niet doden”, zei de Belg nochtans tijdens het proces. “Maar het was donker, dus ik zag niet goed waar ik sloeg. “Het spijt me. Ik ben schuldigaan wat er is gebeurd. Eerder op de avond was er die ruzie. Hij had mij bedreigd met een hamer. Ik was in shock, emotioneel helemaal kapot. Maar ik was niet van plan hem te doden.” De Belg benadrukte dat hij geen gerechtelijk verleden had. “Ik reisde de wereld rond”, zei hij. “Nooit waren er problemen.”

De rechtbank hield in haar vonnis rekening met verzachtende omstandigheden. Zo had de Belg tijdens de feiten psychische stoornissen die zijn gedrag beïnvloedden. Hij werkte ook goed mee met de politie, van zodra hij twee dagen na de feiten werd opgepakt. Sindsdien zat hij in voorlopige hechtenis.

Excentrieke rijkeluiszoon

Het slachtoffer was volgens Zwitserse media een op de dool geraakte Zwitserse rijkeluiszoon. Bernhard Urs Mattli was in de hoofdstad Bern bekend onder de naam ‘Charly-Ibiza’. Hij was een telg van rijke familie en veroverde in de jaren ’80 het hart van vele vrouwen. Hij reed rond in mooie en dure wagens, gokte erop los en gebruikte graag drugs. “Een excentrieke levensgenieter”, klinkt het. ‘Charly-Ibiza’ leefde elke dag alsof het zijn laatste dag was.