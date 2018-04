Belg komt om bij ongeval met toeristenbus in Malta ADN

09 april 2018

20u55

Bron: ANP, Belga 129 Zeker twee toeristen zijn om het leven gekomen door een ongeval met een toeristenbus in Malta, onder wie een Belg. Dat heeft de Maltese minister van Volksgezondheid Chris Fearne gezegd, bericht de krant de Times of Malta. Het ongeluk gebeurde naar verluidt toen de dubbeldeksbus in het kuststadje Zurrieq aan relatief hoge snelheid onder laaghangende takken van een boom reed.

De slachtoffers zaten volgens bronnen van de krant op het open bovendek van de sightseeing-bus. Zij werden geraakt door de takken. Een 62-jarige Belgische man en een Spaanse vrouw (37) overleden ter plaatse. De FOD Buitenlandse Zaken kon het overlijden nog niet officieel bevestigen.

Vier anderen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis afgevoerd, onder wie twee kinderen. Zij komen onder meer uit Groot-Brittannië, Duitsland en Italië, melden de autoriteiten. De nationaliteit van één van de slachtoffers is nog onbekend. In totaal moesten 50 mensen, onder wie twaalf kinderen, worden behandeld aan hun verwondingen. Premier Joseph Muscat heeft de nabestaanden van de overleden slachtoffers gecondoleerd.

De takken zouden beschadigd zijn geraakt door hevige rukwinden gisterenavond, maar het is niet duidelijk of dat ook aan de basis van het ongeval ligt.