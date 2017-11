Belg in Amsterdam voor drugshandel gearresteerd EB

13u35

Bron: ANP 0 ANP Tijdens een grote internationale politieactie tegen drugs zijn woensdag in Amsterdam acht mannen aangehouden. De verdachten, vier Nederlanders, drie Ieren en een Belg werden op verschillende plekken in de stad opgepakt. In twee woningen in Amsterdam-Zuidoost is voor ruim 150.00 euro aan contant geld in beslag genomen evenals 175 kilo softdrugs.

De politie kwam de mannen op het spoor na een rechtshulpverzoek uit Ierland. Gisteravond meldden Ierse media al over de politieactie. In Ierland zijn twee mannen van 31 en 37 jaar uit Dublin gearresteerd en werd voor zeker 7 miljoen euro aan cocaïne en wiet in beslag genomen.

De politie in Nederland wilde in verband met het onderzoek niet eerder reageren. "De samenwerking met de Ierse autoriteiten in het onderzoek wordt onverminderd voortgezet. Ons signaal naar buitenlandse criminelen is heel nadrukkelijk: Amsterdam is not the place to be", aldus een woordvoerder.