Belg gevat die al tien jaar op de vlucht was na ontsnapping uit gevangenis KVDS

08 september 2020

23u28 2 De Franse politie heeft een Belgische man gevat die al tien jaar op de vlucht was voor het gerecht. De vijftiger ontsnapte in december 2010 uit een gevangenis in ons land, waar hij vastzat voor slagen en verwondingen met voorbedachten rade en blijvende invaliditeit tot gevolg.

Sinds 18 augustus was er een Europees aanhoudingsbevel tegen de man uitgevaardigd. Hij werd op 3 september opgepakt in de buurt van Caen, een stad in het noordwesten van Frankrijk. Hij werkte al enkele jaren illegaal op een manege, onder een valse identiteit.





Dinsdag werd de uitlevering van de man aan België goedgekeurd door de onderzoekskamer van het hof van beroep in Caen. Dat meldt de Franse krant Ouest-France.

