Belg gered uit ravijn in Tirol nadat hij gevallen snowboard probeert terug te halen

04 maart 2019

13u26

Bron: Zoom.Tirol 0 In Tirol is een vijftigjarige Belg gered uit diepe sneeuw, toen hij het snowboard van zijn zoon ging terughalen. Dat bord was naar beneden gestort in een ravijn. De man raakte in moeilijkheden tijdens de tocht naar beneden en moest uiteindelijk de hulp van het plaatselijke reddingsteam inroepen.

De twaalfjarige zoon van de man had zijn snowboard kwijtgespeeld tijdens de afdaling op een beveiligde piste op de Schwendberg in Tirol. Het bord viel 200 meter naar beneden in een diep ravijn. De vader van de jongen besloot zich naar beneden te wagen om het bord te gaan halen.



Daar kwam hij echter vast te zitten in een stuk diepe sneeuw. Om 16 uur belde hij de hulpdiensten op via zijn mobiele telefoon. De politie en een gespecialiseerd reddingsteam kwamen ter plaatse om de man uit zijn hachelijke situatie te bevrijden. Het duurde meer dan drie uur voor de man weer boven raakte, maar hij kwam er zonder verwondingen vanaf.