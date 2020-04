Belg gearresteerd voor organiseren feestje met dj en catering in riante villa op Ibiza: beelden tonen hoe politie binnenvalt KVDS

28 april 2020

13u40

Bron: Belga 62 Op Ibiza is zondag een Belg gearresteerd die in zijn villa in Sant Josep de sa Talaia een feestje had georganiseerd voor 18 gasten. Dat meldt de lokale krant Diario de Ibiza. In Spanje is nog altijd een lockdown van kracht. Iedereen moet er in zijn eigen huis blijven.



Er stonden een vijftiental auto's voor de villa van de Belg geparkeerd, toen de Guardia Civil en de lokale politie er zondagmiddag binnenvielen. Aan de ingang van de opgeknapte boerderij was volgens de politie een bord opgehangen waarop het feest stond aangekondigd.

Gevangenisstraf

Maar liefst 18 personen, allemaal van buitenlandse nationaliteit, namen deel aan de festiviteiten rond het zwembad en in de tuin. Er was een dj aanwezig en er was catering besteld. De gasten zouden volgens de krant El País van onder meer Franse, Italiaanse en Britse nationaliteit geweest zijn.





De 18 gasten zijn niet gearresteerd. Ze zullen wel een boete moeten betalen voor het overtreden van de quarantaineregels die genomen werden in het kader van de strijd tegen het coronavirus.

De Belg werd door het gerecht verhoord, maar op borgtocht vrijgelaten. Hij riskeert een gevangenisstraf van maximaal een jaar en een fikse boete.

Het zouden buren geweest zijn die alarm sloegen en de politie verwittigden.



