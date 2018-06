Belg gearresteerd in Italië voor oplichting in Costa Rica bvb

02 juni 2018

15u11

Bron: Belga 2 De Belg Jerry L. is deze week opgepakt in een hotel in Casale Monferrato in de Italiaanse regio Piëmont. Dat berichtten verschillende lokale media en SudPresse. Costa Rica had een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem uitgevaardigd omdat hij investeerders voor in totaal 23 miljoen dollar (bijna 20 miljoen euro) had opgelicht.

Op het ogenblik van zijn arrestatie was de 41-jarige man in het gezelschap van zijn vrouw, aldus de Italiaanse krant La Stampa. Hij bracht een bezoek aan leden van zijn schoonfamilie, die in de regio wonen.

De Italiaanse pers verduidelijkt dat hij eigenaar is van een vastgoedagentschap in Zwitserland, dat operaties in Costa Rica heeft. Het gerecht in dat Centraal-Amerikaanse land vermoedt dat hij investeerders oplichtte voor in totaal 23 miljoen dollar. Hij zou hen onbestaande vastgoedinvesteringen hebben voorgesteld.

De man zit in de cel in Vercelli en kan worden overgeleverd aan Costa Rica. Daar riskeert hij tot tien jaar cel.