Belg gearresteerd die in Indonesië aan alternatieve geneeskunde deed

11 januari 2019

14u27

Bron: belga

In het Indonesische Palembang is een groep van twintig personen opgepakt die aan alternatieve geneeskunde deed. Onder hen is ook een Belg. De autoriteiten wrijven hen inbreuken op de visawetgeving aan, zo meldt de Maleisische krant ‘The Borneo Post’. Ze kwamen het land binnen met een toeristenvisum, terwijl ze er werkten.