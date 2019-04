Belg fotografeerde instortende torenspits Notre-Dame: "De foto van mijn leven” mvdb

17 april 2019

13u39

Bron: La Dernière Heure 3 Een van de meest gepubliceerde foto’s van de verwoestende brand in de Parijse Notre-Dame, is die waar de torenspits instort. De foto is van Belgische makelij. Persfotograaf Geoffroy Van der Hasselt (33) uit Waterloo is al vijf jaar actief als zelfstandig persfotograaf in de Franse hoofdstad. Hij deed zijn verhaal aan La Dernière Heure, de krant waar hij ooit nog stage liep.

Geoffroy werd maandagavond rond 19 uur gebeld door de fotodesk van Agence France Presse (AFP), na Associated Press (AP) en Reuters het derdegrootste persagentschap ter wereld. AFP had blijkbaar alle beschikbare fotografen al naar de kathedraal gestuurd. Nog meer fotografen ter plaatse sturen, was noodzakelijk. AFP sprak daarop hun freelance-netwerk aan. Ze kwamen zo bij Geoffroy terecht. De dertiger gaat de deur niet uit zonder zijn fotomateriaal. Hij kroop meteen op zijn scooter en baande zich een weg door het Parijse verkeer. Vanaf de Bastille, zo’n drie kilometer verder, kon hij al de rookpluim zien.

Eens ter plekke waren veel toeschouwers al in de weer met hun smartphones om beelden te maken. In tegenstelling tot hen mocht Geoffroy als houder van een Franse perskaart wel dichterbij komen. Hij zocht een plek uit en ging aan de slag. Na zo’n 20 minuten hoorde hij bij omstanders kreten van ontzetting. Het dak van het middenschip had het begeven. “Ik realiseerde me dat de structuur uit hout bestond. Het zou dus niet lang duren vooraleer de torenspits ook zou instorten. Vanaf dan concentreerde ik me volop op de brandende spits om het moment vast te leggen”, aldus de fotograaf. “Natuurlijk is het erg jammer dat het om zo’n dramatische gebeurtenis gaat, maar het is echt de foto van mijn leven”, gaat hij verder. De foto schopte het tot de cover van heel wat Franse en Belgische kranten en haalde ook de voorpagina van The New York Times en The Wall Street Journal.

Het levert Geoffroy dan wel wereldwijde naamsbekendheid op, rijk wordt hij er niet van. De man krijgt het gewone dagtarief van 200 euro. “Sommige fotografen worden betaald op commissie en ontvangen de helft van de omzet. De meeste echter werken met een dagvergoeding.”