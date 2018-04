Belg filmde vrouwen in Nederlandse sauna stiekem met horloge Bram Megens

16 april 2018

19u49 1 De Belgische Mark D. (51) werd op eind 2016 opgepakt toen hij met zijn horloge in een sauna opnames maakte van naakte vrouwen in het Nederlandse Maarssen . Vandaag moest hij voor de rechter verschijnen.

Tijdens de opgieting, een ritueel waarbij een saunamedewerker al zwaaiend met een handdoek hete luchtstromen in de ruimte opwekt, valt het een bezoekster op dat de man tegenover haar ongegeneerd naar haar zit te staren. Hij richt daarbij zijn horloge opvallend op haar en haar vriendinnen. Ze gaat de confrontatie met de man aan en al snel staan andere bezoekers en het personeel van de sauna om hem heen. Als de politie gebeld wordt, ontvlucht de man zo snel mogelijk het gebouw.

Hij verschuilt zich in de bosjes ergens verderop, maar wordt tijdens een zoekactie van de politie al snel gevonden. Het horloge wordt in beslag genomen en gecontroleerd. Die blijkt inderdaad voorzien te zijn van een camera. Er zit bovendien een SD-kaart in, met daarop beeldmateriaal van in de sauna. Een van de getuigen herkent zichzelf later in de beelden. Een andere getuige zegt in een verklaring dat meneer "heel opvallend zat te kijken naar de schaamstreek van jonge vrouwen, zonder enige vorm van gêne." Naast verschillende getuigen heeft ook de sauna aangifte gedaan tegen Mark D..

Strafblad

Mark D. heeft al een flink strafblad in ons land. Hij zat vaker vast voor verschillende feiten, waarbij hij zich onder andere schuldig heeft gemaakt aan stalken, intimidatie en mishandeling. Voor brandstichting zat hij volgens de Belgische justitie nog in zijn proeftijd op het moment dat hij in de sauna filmde.

Het is gewoon hopen dat hij het niet weer doet. Net als bij een gebiedsverbod kunnen we nou eenmaal niet ieder apart geval controleren OM

Zelf beweert hij niets te weten van het voorval en zegt hij dat het filmen per ongeluk is gebeurd. De rechter gelooft daar niets van en geeft hem een celstraf van drie maanden en een proeftijd van twee jaar. In die twee jaar mag hij zich niet meer vertonen in een Nederlandse sauna. Mocht hij dat wel doen, krijgt hij er een maand celstraf bovenop. Het horloge is in beslag genomen.

Toezicht

Controle is echter lastig: een landelijke ‘zwarte lijst’ om dit soort overtreders te kunnen identificeren en uit sauna’s te weren, bestaat bijvoorbeeld niet. In sommige sauna’s zijn er wel foto’s met omschrijvingen aanwezig van mensen die niet toegelaten mogen worden, maar dat is dan beperkt tot die ene specifieke sauna. De gegevens worden ook vaak niet met sauna’s onderling gedeeld. "Het is gewoon hopen dat hij het niet weer doet. Net als bij een gebiedsverbod kunnen we nou eenmaal niet ieder apart geval controleren”, laat het OM weten.

SpaSereen meldt dat het niet meteen alle horloges gaat weren bij bezoekers. "We moeten de mensen vooral niet bang maken om nog naar de sauna te gaan. Als je voortaan horloges zou verbieden, zou je mensen paranoïde maken om niets; het is maar één keer voorgekomen in al die zeven jaar dat we bestaan. Natuurlijk blijven we goed opletten, maar meer kunnen we op dit moment niet doen" zegt Inge Keijsers, een van de eigenaars van de sauna. Telefoons en andere apparaten waarmee gefilmd kan worden, worden door de sauna overigens wel geweerd.