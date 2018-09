Belg en Nederlander zwaargewond nadat ze op pechstrook worden gegrepen ADN

30 september 2018

17u12

Bron: ANP 0 Een 72-jarige man uit Neerpelt en een 34-jarige Nederlander zijn ernstig gewond geraakt toen ze op de vluchtstrook langs de A12 ter hoogte van het Nederlandse Woerden werden aangereden.

De twee waren uit hun auto's gestapt en stonden op een pechstrook, links van de snelweg. Een andere auto die met volle snelheid kwam aanrijden, week uit om hun auto's niet te raken, maar schepte in plaats daarvan de twee mannen.

Vermoedelijk gebeurde het ongeluk nadat de Belgische man tegen de vangrail was gereden. Hij kwam daardoor met zijn auto achterstevoren op de linkerrijstrook terecht. De Nederlander uit Kampen en zijn vriendin stopten om hem te helpen. Terwijl de vrouw de hulpdiensten belde, werden de mannen gegrepen.



Om de zwaargewonde slachtoffers te helpen werden twee traumahelikopters en meerdere ambulances opgeroepen.

De snelweg was in de richting van Den Haag uren afgesloten. Sommige automobilisten die bij de oprit Harmelen de snelweg opreden en in de file belandden, besloten spookrijdend weer de autostrade af te gaan. De Nederlandse politie heeft beelden van hen gemaakt en stelt de overtreders een boete van 640 euro in het vooruitzicht. Om hoeveel mensen het gaat, kon de politie niet zeggen.