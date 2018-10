Belg dood aangetroffen op Filipijnen, lokale politie start onderzoek kg

09 oktober 2018

15u19

Bron: Belga 0 Volgens lokale media is zondag op het Filipijnse eiland Luzon het levenloze lichaam van een Belg aangetroffen. De FOD Buitenlandse Zaken bevestigde vandaag het overlijden, maar geeft verder geen details.

Het lichaam van de man werd volgens The Inquirer aangetroffen in een huis in Sagada, een gemeente in de Filipijnse provincie Mountain Province. Buren meldden dat ze de man al twee dagen niet hadden gezien, maar dat een deur die naar de veranda van het huis leidt op een kier stond. De huisbaas werd ingelicht en hij ontdekte het lichaam van de man.



De lokale politie onderzoekt de zaak en bekijkt of er geweld is gebruikt.