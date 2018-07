Belg die ontsnapte uit psychiatrisch ziekenhuis opgepakt in Frankrijk kv

25 juli 2018

16u36

Bron: Belga 0 Een Belg die op 20 juli in Frankrijk opgepakt werd op basis van een internationaal aanhoudingsbevel, wordt binnenkort aan de Belgische autoriteiten overgedragen, zo is woensdag uit gerechtelijke bron vernomen. De man werd op Île de Ré opgepakt, een eiland voor de Atlantische kust van Frankrijk.

Pascal Peremans (42) werd gezocht sinds zijn ontsnapping op 20 september 2017 uit een psychiatrisch ziekenhuis in Luik, waar hij niet teruggekeerd was na een therapeutisch verlof. De Belg was sinds 2009 geïnterneerd, nadat hij een driejarig meisje had proberen te ontvoeren, preciseerde de voorzitster van de onderzoekskamer bij het hof van beroep van Poitiers, Béatrice Sallaberry.

Franse gendarmes kwamen hem op 7 juli op het spoor in de streek van Chambéry, waar zijn partner woont. Hij was aan de gendarmerie gesignaleerd vanwege zijn verdachte gedrag ten aanzien van een adolescent. De gendarmes ontdekten dat het paar een campingcar had gehuurd die op Île de Ré bleek te staan.

Peremans had op 27 oktober 2009 in Luik een meisje gelokt dat op de speelplaats van een school aan het spelen was. Hij had haar snel laten gaan. In die periode was hij voorwaardelijk vrij na een veroordeling tot twintig jaar cel wegens doodslag.