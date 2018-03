Belg die niet terugkeerde van penitentiair verlof aangehouden in Nederland

Petra Vogel

23 maart 2018

21u17

Bron: Brabants Dagblad

1

In het Nederlandse Hintham (bij 's Hertogenbosch) is een 43-jarige Belg opgepakt die in september 2015 niet meer was teruggekeerd naar de gevangenis van Vught na zijn penitentiair verlof.