Belg die net vrij was na zes jaar cel omgekomen bij ongeval op Dominicaanse Republiek

26 april 2018

Bron: belga, La Capitale

Amaury Verlaine, een 30-jarige Belg, is dinsdag om het leven gekomen bij een verkeersongeval in de buurt van Castillo, in de provincie Duarte, in het noorden van de Dominicaanse Republiek. Dat meldt de plaatselijke nieuwswebsite CDN. Amaury was nog niet zo lang op vrije voeten na zes jaar gevangenis voor drugsfeiten.