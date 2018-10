Belg die levenslang kreeg opgepakt in Cambodja voor cocaïnehandel Mathias Mariën

06 oktober 2018

10u55

In Cambodja is een voortvluchtige Belg opgepakt die verdacht wordt van cocaïnesmokkel. Eerder dit jaar werd in dezelfde zaak al een 34-jarige Bruggeling opgepakt. David Catry werd veroordeeld tot een levenslange celstraf en zit nog steeds in de Cambodjaanse gevangenis.

Begin januari werd Catry opgepakt nadat hij op de luchthaven van Cambodja betrapt werd met ruim één kilogram cocaïne in zijn koffer. De Bruggeling liep tegen de lamp toen de douaniers zijn bagage helemaal opensneden.

"Maar de gevonden drugs is niet van mij. Ik heb die koffer zo gekocht", verklaarde de man aan de politie. Een uitleg waar de lokale autoriteiten weinig geloof aan hechten. Dat vertaalde zich ook tijdens het proces. De man kreeg een levenslange gevangenisstraf.

Tien maanden onder radar

In dezelfde zaak verdachten de lokale autoriteiten een andere Belg van medeplichtigheid. Tanguy Taller bleek echter voortvluchtig en bleef ruim tien maanden onder de radar. Deze week kon hij eindelijk gevat worden door de politie.

In juli van dit jaar werd hij bij verstek al veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf en een boete van 80 miljoen riel (17.000 euro). Het is niet duidelijk of de man nu een nieuw proces zal krijgen of niet. Ook over zijn eigen verklaringen is nog niets bekend.