Belg die al bijna 10 jaar gezocht wordt door Interpol opgepakt nadat hij één fout maakt

05 juni 2019

11u22

Een 48-jarige Belg die voor miljoenen euro's bedrijven oplichtte, is opgepakt in de buurt van Monaco. De fraudeur slaagde er bijna 10 jaar in uit de klauwen van Interpol te blijven. Hij maakte echter één cruciale fout, die hem zijn vrijheid kostte.

De Belgische meesteroplichter werd opgepakt in Ventimiglia, een grensstadje aan de Italiaanse Riviera. Hij was al internationaal geseind sinds 2011. Toen werd door een rechtbank in New York een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd.

Tussen 2004 en 2010 had de man in de Verenigde Staten een vernuftig fraudesysteem op poten gezet. Hij slaagde erin om bij grote fabrikanten voorraden voor vliegtuigonderdelen vast te krijgen. In totaal ging het om onderdelen voor 8 miljoen dollar. De betaling bij zijn leveranciers wist hij echter voortdurend uit te stellen.

Vliegtuigonderdelen

Inmiddels verkocht hij de peperdure onderdelen wel verder, zowel aan bedrijven in de VS als in andere landen. Het geld sluisde hij door naar rekeningen van zichzelf, medeplichtigen en familie.

Grand Prix in Monaco

Al bijna 10 jaar slaagde de man erin onder de radar te blijven. Tot hij eind mei een cruciale fout maakte. Het lijkt erop dat zijn passie voor sportwagens hem de das heeft omgedaan. De fraudeur boekte een hotel in de buurt van het Italiaanse grensstadje Ventimiglia, om op 26 mei in het naburige Monaco naar de Grand Prix Formule 1 te gaan kijken.

Volgens de Italiaanse politie kostte het veel moeite om de exacte identiteit van de Belg te achterhalen. Toch slaagden ze erin het profiel van degene die het hotel boekte, te matchen met dat van de persoon naar wie Interpol op zoek was. Daarop trokken agenten naar het hotel en pakten hem op.

In afwachting van zijn uitlevering aan de VS zit hij in Italië in de cel. Hij riskeert 20 jaar cel in de VS.