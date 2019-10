Belg die 2 kilo cocaïne verstopte in encyclopedie krijgt 13 jaar cel HR

23 oktober 2019

15u23 1 Buitenland Een Belgische drugssmokkelaar is in Venezuela veroordeeld tot meer dan 13 jaar celstraf. Camille Bombelle Liyama (35) werd vorig jaar op de luchthaven betrapt met twee kilo cocaïne, verstopt in een encyclopedie. Begin dit jaar haalde hij in het Zuid-Amerikaanse land nog de voorpagina van de krant, toen hij in bizarre omstandigheden kon ontsnappen.

De Belg met Congolese roots werd op 19 september 2018 op ‘Maiquetía Simon Bolivar International Airport’ betrapt met meer dan twee kilo cocaïne, net voor hij in een vlucht naar Parijs zou stappen. Dr drugs had hij verstopt in twee boeken uit een encyclopedie. Maar toen zijn bagage door een scanner ging, sloeg het beveiligingspersoneel alarm. Even later ontdekten ze de drugs met een straatwaarde van minstens 100.000 euro.

Begin januari beleefde de Belg nog 31 dolle uren, nadat hij er in hoogst bizarre omstandigheden in slaagde uit de gevangenis te ontsnappen. Hij kon gaan lopen op een moment dat politieagenten prostituées binnensmokkelden in het cellencomplex, waaronder zelfs een 17-jarig meisje.

Zicht op zee

Onderzoek bracht aan het licht dat enkele agenten er een prostitutienetwerk hadden opgezet. In de nasleep van de ontsnapping werden drie agenten opgepakt.

Camille Bombelle Liyama (35) was in totaal 31 uren op vrije voeten, vooraleer de politie hem opnieuw kon in de boeien kon slaan in Santiago. Hij verbleef er in een hotel langs het strand, met zwembad en zicht op zee.