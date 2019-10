Belg die 1 miljoen dollar verdiende door fraude op Wall Street krijgt celstraf in VS HR

14 oktober 2019

20u28 3 Buitenland Een Belgische manager is in de Verenigde Staten veroordeeld voor handel met voorkennis op Wall Street. Door te frauderen streek hij samen met een ex-studiegenoot 1 miljoen dollar op. Nadat hij eerder al schuldig pleitte, kent hij nu ook zijn straf. Hij is veroordeeld tot 15 maanden cel en kreeg een boete van 6.000 dollar (5.500 euro). Eerder betaalde hij al 432.775,70 dollar (400.000 euro) boete aan de Amerikaanse beurswaakhond.

Nicolas Z. (46) werkte in de periode 2011-2012 in London voor het Amerikaanse energiebedrijf Cheniere Energy. Als hoofd ‘trading’ had hij er toegang tot vertrouwelijke informatie, maar daar maakte hij misbruik van. Onder meer via zijn webcam speelde hij informatie door naar Francis V.S., een ex-studiegenoot van aan de universiteit in Brussel. Daarmee ging die aan de slag om op strategische momenten aandelen te kopen en verkopen. Samen verdienden ze 1 miljoen dollar met die handel.

Nicolas Z. werd door de Amerikaanse autoriteiten al gezocht sinds 2014, maar hij slaagde er lange tijd in om uit de handen van het gerecht te blijven. Maar op 22 april werd hij in het Italiaanse Pisa op verzoek van het FBI aangehouden en nadien uitgeleverd aan de VS. Daar zat hij sindsdien in de gevangenis. Afgelopen zomer, toen hij voor de rechtbank verscheen, pleitte hij al schuldig. Hij riskeerde vijf jaar cel.

Zijn kompaan, Francis V.S., pleitte in 2014 al schuldig. Ook hij betaalde al een boete aan de Amerikaanse beurswaakhond. Maar hij wacht nog op zijn veroordeling.