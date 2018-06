Belg betrokken bij dodelijk ongeval in Nederland Redactie

05 juni 2018

22u36

Bron: Belga

Bij een verkeersongeval in het Nederlandse Rucphen, in Noord-Brabant, is vanavond een 18-jarige man uit Roosendaal omgekomen. Een 19-jarige Roosendaler raakte zwaargewond bij het ongeval, waarbij ook een Belg betrokken was.

De politie laat weten dat de Roosendalers mogelijk tegen een kerende auto botsten en daarna tegen een boom reden. In de auto die aan het keren was, zat een 31-jarige Belg achter het stuur. Hij is voor verhoor naar het politiebureau meegenomen. De Belg en een bijrijder bleven ongedeerd.