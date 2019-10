Belg betrapt met 30 kilo amfetaminepasta op grens tussen Frankrijk en Spanje HR

22 oktober 2019

15u52

Bron: Sud Ouest 0 Buitenland Een 28-jarige Belg is betrapt toen hij vanuit Frankrijk de Spaanse grens wilde oversteken in het bezit van 30 kilo amfetamines. Die waren verstopt in een sporttas in zijn koffer, verstopt tussen andere bagage. De smokkelaar kreeg meteen 16 maanden celstraf.

De Belg wilde afgelopen woensdag omstreeks 14.20 uur in het Baskenland vanuit Frankrijk de grens met Spanje passeren in Biriatou. Hij was met op weg met een Ford Fiësta die geregistreerd was in Nederland. Douane-beambten controleerden aan de grens de inhoud van zijn koffer. Naast drie zakken met bagage van de bestuurder, ontdekten ze een zwarte sporttas met zes pakjes amfetaminepasta. Toen de de koffer verder onderzochten, kwamen nog zo 24 pakjes amfetaminepasta boven. In totaal goed voor 30 kilo. Volgens de Franse douane zou de drugs minstens 400.000 euro waard zijn.

Krachtiger dan speed

Amfetaminepasta, ook wel natte speed of methamfetamine genoemd, is krachtiger dan poedervormige speed en kan gerookt worden. Het is vooral bekend in de Verenigde Staten.

De betrapte Belg werd gisteren al meteen veroordeeld tot 16 maanden celstraf.