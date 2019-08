Belg betrapt die drie jonge vrouwen uit Oekraïne als prostituee wilde verkopen HR

10 augustus 2019

11u24

Bron: State Border Guard Service of Ukraine 26 Buitenland Aan de grens van Oekraïne met Polen heeft de politie een Belg opgepakt die met drie jonge meisjes uit Oekraïne op was naar Europa. Hij zou van plan geweest zijn om ze te verkopen als prostituee. Het was de bedoeling dat de dames in een bordeel aan de slag zouden gaan.

Het lijkt wel een scène die weggeplukt is uit Matroesjka’s. In die Vlaamse televisieserie die tussen 2005 en 2008 werd uitgezonden, trokken Belgische vrouwenhandelaars naar Oost-Europa om meisjes te rekruteren die nadien werden uitgebuit in de prostitutie. Daar was het fictie, hier is het echt.

De Belg met een blauwe Nissan Micra op weg vanuit Oekraïne naar de Europese Unie, toen hij op 15 juli werd tegengehouden in Krakovets, aan de grensovergang met Polen. Videobeelden tonen hoe grenswachters de man arresteren. In zijn wagen zaten drie jongedames, volgens de politie slachtoffers van mensenhandel. Mogelijk had onze landgenoot hen een legale job in de horeca beloofd.

Volgens de Oekraïense politie wordt de Belg beschouwd als organisator van het transport. Hij werd in voorlopige hechtenis genomen. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt. Het is niet duidelijk of de man intussen al weer op vrije voeten is of niet. De drie jonge vrouwen zagen vrijwillig af van hun verdere reis. Ze keerden terug naar huis.

Massagesalons

“Mensenhandelaars maken vaak misbruik van de kwetsbare situatie van zo'n meisjes”, meldt de politie van Oekraïne. “Ze beloven hen een legale job, maar eens ter plaatse moeten ze eerst hun schulden aflossen en belanden ze in de prostitutie.” Ze komen dan terecht in een bordeel of massagesalon, waar ze seksueel uitgebuit worden. Ze moeten er zich verschillende keren per dag prostitueren.