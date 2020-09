Belg al twee dagen vermist na zwempartij in Portugal HR

20 september 2020

10u10 1 Een Belg van ongeveer 20 jaar is al twee dagen vermist nadat hij in de Algarve in Portugal ging zwemmen in zee, maar terechtkwam in rotsachtig gebied. Dat melden de Portugese hulpdiensten. Zoekacties op vrijdag en zaterdag leverden niets op. Vandaag zoeken ze verder.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De maritieme hulpdiensten kregen vrijdag een melding vanuit Vila do Bispo, een gemeente in het district Faro. Twee zwemmers van tussen 20 en 30 jaar waren er in de problemen gekomen voor het strand Praia das Furnas. Ze bevonden zich in rotsachtig gebied.



Een van hen, een Duitser, slaagde er nog in om zelf terug naar het strand te zwemmen. Hij had geen medische hulp nodig. Maar de andere, een man van ongeveer 20 jaar met zowel de Belgische als de Canadese nationaliteit, verdween in zee.

De hulpdiensten zetten meteen een reddingsactie op til, maar toen de avond viel, moesten ze die stopzetten. Gisteren werd de hele dag verder gezocht met boten, maar ook langsheen de kust en met een helikopter. Maar ook dat leverde niets op. Vandaag gaat de zoektocht verder, verspreid over een gebied van 7 kilometer langsheen de kustlijn en tot 3 kilometer in zee.



De kans dat de man nog levend teruggevonden wordt, lijkt klein.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

80 jongeren keren met corona terug uit Portugese Albufeira: “Het moeten de afterparty’s geweest zijn” (+)

Het Portugese Albufeira, waar 77 West-Vlaamse jongeren besmet raakten, ontdekt dankzij het roodgekleurde Spanje (+)

Feestten jongeren te hevig in Portugal? Na Tielt ook in Waregem massaal veel besmettingen (+)

Eerste schepen van Tielt besmet met coronavirus na terugkeer van dochter uit Portugal: “Last van hoofdpijn en duizeligheid, maar geen erge klachten” (+)