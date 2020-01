Belg aangehouden in VS wegens oplichting vrouw via datingapp kv

29 januari 2020

18u38

Bron: Salem News, Justice.gov, Newbury Port News 2 In Boston in de Amerikaanse staat Massachusetts zit een Belgische man in de cel op verdenking van witwassen. De man stelde zichzelf onder andere voor als ‘James Deere’, sprak met een Frans accent en beweerde dat hij een fondsbeheerder was. Een van zijn slachtoffers is een vrouw van in de zestig die hij leerde kennen via een datingapp.

De verdachte is in werkelijkheid de 62-jarige Hassan Abbas, een man met zowel de Belgische als Libanese nationaliteit. Hij deed zich op datingapp Match.com voor als een fondsbeheerder bij een groot investeringsbedrijf en beweerde dat hij in Massachusetts woonde. Via de app kwam hij in contact met een vrouw van midden 60 en na enkele weken vroeg hij haar om geld. Daarnaast maakte hij nog minstens twee andere slachtoffers: een koppel dat geld bijeen had gespaard voor hun eerste woning. Bij hen gebruikte hij een list die de slachtoffers deed geloven dat ze geld overschreven naar hun vastgoedmakelaar.

Volgens de openbare aanklager werkte Abbas een complex financieel systeem uit waarbij hij gebruik maakte van nepbedrijven, valse e-mailadressen en websites en valse namen om de vrouw ervan te overtuigen dat hij net een commissie van 11,7 miljoen dollar (10,6 miljoen euro) had uitgekeerd gekregen in het kader van zijn job bij Perpetual Investments. Dat is een Australisch bedrijf dat in werkelijkheid wel bestaat, maar de oplichters maakten gebruik van een vals webadres dat geleek op de echte Perpetual Investments-website.

Overschrijvingen

Abbas vertelde de vrouw dat hij van plan was om bij de firma te vertrekken en zijn eigen bedrijfje te beginnen en hij vroeg haar om hem te helpen en de commissie in een rekening te plaatsen onder haar naam. De vrouw stemde daarmee in. Kort nadien begon ze e-mails te krijgen van mensen die zich voordeden als medewerkers van verscheidene financiële instellingen. Eén van de e-mails was afkomstig van de ‘Birmingham Credit Union’ en vroeg om 75.000 dollar voor het openen van de account waarin de commissie zou geplaatst worden. Abbas vertelde haar dat al zijn geld vastzat en vroeg haar om het bedrag over te schrijven naar een rekening in Texas, die het geld vervolgens naar het Verenigd Koninkrijk zou sturen.

Daarna ontving ze nog e-mails met de vraag om belastingen (160.300 dollar) te betalen op de fondsen en om 75.000 dollar op te hoesten om de fondsen over te brengen naar een andere bank “wegens diplomatieke wetten”. De vrouw werd telkens gevraagd om geld naar rekeningen in Californië en Florida te sturen. Speurders ontdekten dat de rekeningen gelinkt waren aan het bedrijf ‘Sparta Gijon Inc.’ dat werd opgericht door Abbas.

Toen de vrouw een vriend in vertrouwen nam over wat er gebeurde, vermoedde die meteen dat er iets niet pluis was en werd de politie ingeschakeld. Die kon al snel twee mensen identificeren die in verband stonden met de bankrekeningen waarnaar de vrouw geld had overgeschreven. Abbas en een zekere Rapheal O. Adebowale, een 30-jarige man uit Lake Worth Florida.

Andere slachtoffers

De speurders ontdekten bovendien dat Abbas ook op andere plaatsen onderzocht wordt voor zijn rol in verdachte transacties. Zo zouden andere vrouwen van in de 50, 60 en 70 geld hebben overgeschreven naar de rekening in Florida. Een van de vrouwen vertelde dat ze eveneens door Abbas - deze keer onder de naam ‘Smirth Davis’ - was benaderd met dezelfde vraag: als zij hem zou helpen bij het overschrijven van de 11 miljoen dollar, kreeg ze zelf 1 miljoen voor de moeite. Zelf had de vrouw echter nog niet in de gaten dat ze opgelicht was toen de politie haar contacteerde.

Oplichting koppel

Het is niet duidelijk of deze vrouwen ook klacht hebben ingediend tegen Abbas. Het Amerikaanse ministerie van Justitie vermeldt enkel de klacht van de zestigjarige vrouw en van het duo dat werd opgelicht via de e-mail waarvan ze dachten dat die van hun vastgoedmakelaar kwam. Dat koppel stond op het punt hun eerste woning te kopen. Om de koop af te ronden, kregen ze een e-mail waarvan ze dachten dat die afkomstig was van hun advocaat die de aankoop regelde. In de e-mail stonden instructies om een aanbetaling van 30.427 dollar over te maken naar de rekening van ‘Phoenicia Trust’ die op naam stond van Abbas.

Abbas werd in maart vorig opgepakt op de luchthaven van Newark, New Jersey en verblijft sindsdien in de cel in afwachting van zijn proces. Hij stond in de staat Illinois geregistreerd als advocaat. Aangezien de kans volgens de rechter groot is dat hij op de vlucht slaat, mag hij niet vrijkomen op borg. Hij riskeert tot 30 jaar cel. Adebowale is momenteel wel vrij op borg.