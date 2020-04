Belg aan het hoofd van Oxford-ziekenhuizen: “Productie vaccin nu al opgestart, tegen de winter kunnen we doeltreffend vaccin hebben” KVE

30 april 2020

19u15

Bron: VTM NIEUWS 238 Bruno Holthof, de voormalige topman van de Antwerpse ZNA-ziekenhuizen, staat al vijf jaar aan het hoofd van de toonaangevende Oxford University Hospitals. In die hoedanigheid zit hij mee aan het stuur in de race naar een vaccin tegen het nieuwe coronavirus. In een interview met VTM Nieuws toont hij zich optimistisch over de ontwikkeling van een doeltreffend vaccin. “Tegen de winter kan het er zijn.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Oxford University Hospitals heeft vier campussen en is actief op 44 locaties met in totaal 12.000 medewerkers. De universiteit van Oxford lijkt het verst te staan met de ontwikkeling van een potentieel vaccin. Vrijwilligers hebben het middel al ingespoten gekregen.

De Britse farmareus AstraZeneca heeft bovendien aangekondigd dat het gaat samenwerken met de universiteit van Oxford om zo snel mogelijk een vaccin te ontwikkelen, produceren én distribueren. Indien het vaccin werkt, kan het snel beschikbaar worden voor de (wereld)bevolking.

Hoe de ontwikkeling van zo’n vaccin precies in zijn werk gaat, is alvast erg fascinerend. “Het is een vaccin dat ontwikkeld wordt met een verkoudheidsvirus dat in principe onschadelijk is voor de mens”, legt Bruno Holthof uit aan VTM Nieuws. “We gebruiken dat virus om genetisch materiaal van het schadelijke virus (Covid-19) te gaan inbrengen.”

Genetische manipulatie

“Het gaat dus om een genetische manipulatie van dat verkoudheidsvirus”, vervolgt Holthof. “En het stukje genetisch materiaal dat we inbrengen, dat codeert voor een eiwit dat het virus gebruikt om de stekels op zijn bol te monteren. Het virus gebruikt die stekels om eigenlijk in de cel bij mensen binnen te dringen en veel schade te berokkenen. Het verkoudheidsvirus wordt zodanig gemanipuleerd dat ons lichaam denkt dat het antistoffen moet aanmaken tegen die eiwitten die het virus toelaten om in een cel te gaan. En als dan het echte schadelijke virus binnenkomt, dan staan die antistoffen klaar om die stekels te blokkeren zodat het schadelijk virus niet in de cel bij ons kan binnendringen.”

Veilig vaccin

“Wat bemoedigend is, is dat we vrij zeker zijn dat het een veilig vaccin is”, verklaart de topman van Oxford University Hospitals. “We hebben het bewijs dat het werkt bij dieren. Het mechanisme is ook helder. Het is duidelijk hoe het werkt. Maar natuurlijk moet de werking ook nog wel bewezen worden bij mensen. We hebben nog geen bewijs dat het werkt bij mensen. Je moet altijd reserve houden en het enthousiasme temperen.”

Productie reeds opgestart

Vanwege het feit dat er een wereldwijde pandemie aan de gang is, heeft de universiteit van Oxford toelating gekregen om alles parallel te doen. “Normaal gebeuren die ontwikkelingen ‘immers sequentieel”, stelt Holthof. “We zijn nu al gestart met de productie. Indien de klinische studies uitwijzen dat het vaccin doeltreffend is, dan zijn we klaar met de productie tegen de winter om vervolgens te kunnen vaccineren.”

Bij dergelijke grootschalige operatie komt natuurlijk ook een hoog kostenplaatje kijken. “De eerste onkosten zijn gemaakt door Oxford”, legt hij uit. “Van zodra die resultaten veelbelovend waren, heeft de Britse overheid die financiering overgenomen. De productie in het VK is al opgestart. Er wordt nu ook gezorgd voor productiecapaciteit wereldwijd. Er is al een fabriek in Italië en ook één in India die ook kan gaan produceren. We nemen nu al het risico om al op te starten, ook al weten we niet of het vaccin gaat werken.”

Recordtempo

Holthof illustreert tot slot nog hoe snel alles gegaan is. “We hadden de genetische code van het virus midden januari, we hebben de eerste vrijwilliger ingeënt met het nieuwe vaccin op 27 april. Dus dat is in een recordtempo. Als alles verloopt zoals verwacht, zouden we voor de winter een vaccin kunnen hebben.”

Lees ook:

Test op resusapen succesvol: “Coronavaccin mogelijk al in september op de markt”

Eind dit jaar een vaccin tegen het coronavirus? Welnee (+)