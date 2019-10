Belg (90) krijgt hartaanval tijdens reis in Vietnam: “Blij dat ze mij gered hebben” HR

02 oktober 2019

21u48 6 Buitenland In Vietnam is een Belgische toerist van 90 jaar in het ziekenhuis beland nadat hij een hartaanval kreeg. Plaatselijke artsen moesten hem met spoed opereren. “Ze hebben mijn leven gered”, vertelt de Belg vanop zijn ziekenhuisbed. “Ik wil ze bedanken.”

De Belg A.A. was volgens lokale media met familie op vakantie in de stad Nga Bay. Die ligt in de Mekong Delta in het zuidwesten van Vietnam. Het gebied is gekenmerkt door de vele rijstvelden die zich langs de Mekongrivier en honderden zijtakken ervan bevinden.

Dinsdagochtend kreeg de Belg echter plots stekende pijn in de borststreek. Hoewel hij medicijnen nam, verergerde de pijn. Daarom werd hij overgebracht naar het ziekenhuis van Can Tho, een stad in de buurt.

Daar stelden artsen vast dat de man een acuut hartinfarct had. Ze besloten meteen in te grijpen. De operatie duurde ongeveer anderhalf uur en was een succes. De 90-jarige zou zeven jaar geleden in ons land ook al eens een hartinfarct gehad hebben. Volgens Pham Thanh Phong, adjunct-directeur van het ziekenhuis, was de Belg de oudste buitenlandse klant van het ziekenhuis.

“De artsen hebben zeer professioneel gehandeld”, vertelt de Belg in lokale media. “Ik ben blij en wil ze bedanken omdat ze mijn leven gered hebben.” Hij herstelt momenteel nog verder in het ziekenhuis.