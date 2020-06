Belg (78) overleden: vrouw moet plots stuur overnemen op Duitse snelweg HR

16 juni 2020

14u04

Bron: Radio Rur 0 Buitenland Een Belgische bestuurder (78) is overleden nadat hij plots onwel werd op een Duitse snelweg. De vrouw die als passagier in de wagen zat, moest plots het stuur overnemen.

Het incident gebeurde volgens Radio Rur maandagochtend in Noordrijn-Westfalen op de snelweg A4 tussen Düren en Langerwehe. De vrouw die als passagier meereed, vertelde aan de politie dat de 78-jarige Belg plots een kramp kreeg terwijl hij aan het rijden was. Ze moest snel het stuur overnemen om de wagen naar de pechstrook te loodsen. De hulpdiensten die ter plaatse kwamen konden de man reanimeren, maar even later stierf hij in het ziekenhuis.

