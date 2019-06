Belg (74) die buurman executeerde met 9 kogels: “Hij gooide stenen naar de honden” HR

28 juni 2019

12u30

Bron: Correio Da Manha 22 Buitenland In Portugal is de Belg Michel S. (74) voor de rechter verschenen om zich te verantwoorden voor de moord op zijn 84-jarige buurman. Die werd na een aanslepende burenruzie geëxecuteerd, met negen kogels. “Hij wierp met stenen naar de honden”, verklaarde Michel S. aan de rechter. Na de feiten zette de Belg een overval in scène om de moord te verdoezelen.

Een rustige avond in de Algarve, eind 2016. De Belg Michel S. (74), die er al enkele jaren samenwoont met zijn jongere Portugese vriendin, krijgt in de nacht van 18 op 19 december voor de zoveelste keer ruzie met zijn buurman, de alleenstaande bejaarde João Faustino (84).

“Hij wierp met stenen naar de honden”, beweert Michel S. Daarop trok hij gewapend met zijn karabijn naar het huis van zijn buurman. Om zijn buurman naar buiten te lokken, schoot hij een lantaarn aan diggelen, en vuurde nog “meer dan 20 andere kogels af”. Daarop kwam de oude man naar buiten. In zijn pyjama, en ook met een geweer in zijn handen.

De oude João Faustino (84) vuurde volgens het onderzoek verschillende keren in de lucht, om de indringer weg te jagen. “Hij vuurde in mijn richting”, zegt Michel S. “Ik viel, en schoot drie keer terug. Toen ik probeerde te vluchten, schoot hij opnieuw op mij.” De Belg zegt dat hij verrast was toen zijn vriendin hem later vertelde dat hun buurman dood was.

Mysterie

Na de feiten bedachten de Belg en zijn vriendin een plannetje om ermee weg te komen. “Zij vertelde me dat ik het op een overval moest laten lijken”, zegt Michel S. nu. De kleren die ze die avond droegen, staken ze in brand. Enkele dagen later reden ze naar Sagres, 80 kilometer verder aan de kust. Daar gooiden ze het wapen en ander bewijsmateriaal in zee.

Aanvankelijk leek hun plannetje te lukken. Anderhalf jaar lang beet de politie haar tanden stuk op de moordzaak en bleven de omstandigheden van het overlijden een compleet mysterie. Tot onze landgenoot ongeveer een jaar geleden door de politie werd opgeroepen als getuige, in een andere zaak. Tijdens dat verhoor gaf hij plots toe dat hij zijn buurman had neergeschoten.