Belg (73) in de cel nadat Tinderdate (21) van balkon van zijn flat valt in Argentinië KVDS

17 juli 2020

14u58 4 De Argentijnse politie heeft een 73-jarige Belg opgepakt na de dood van een 21-jarige vrouw met wie hij had afgesproken via datingapp Tinder. De vrouw viel van het balkon van zijn appartement, op de vijfde verdieping van een flatgebouw in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Volgens het Argentijnse nationale persbureau Télam gebeurde het incident zaterdagavond rond 18 uur, maar raakten de feiten gisteren pas bekend.

Balkon

De betrokken Belg woont in de wijk Caballito, pal in het centrum van Buenos Aires. Volgens bronnen bij de politie zou hij via datingapp Tinder afgesproken hebben met de jonge vrouw en zou zij naar zijn appartement gekomen zijn. Hij verklaarde dat ze iets dronken op het terras van zijn flat. Toen hij weer naar binnen ging, zou de vrouw volgens hem van het balkon gesprongen zijn.





De hulpdiensten vonden de vrouw op het voetpad. Ze was ernstig gewond en ademde moeilijk. Ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar enkele uren later.

De politie pakte de Belg op en opende een onderzoek naar de dood van de jonge vrouw. Dat moet uitmaken of het inderdaad om een wanhoopsdaad gaat, of er kwaad opzet in het spel is.

De Belg werd getest op alcohol en drugs en is intussen weer vrijgelaten. Het is nu wachten op het verslag van de autopsie van de jonge vrouw. Volgens de politie zouden er met het blote oog geen blauwe plekken op haar lichaam te zien zijn geweest. Ook in de flat van de Belg waren geen aanwijzingen van geweld te vinden. Er is wel een forensisch team ter plaatse gegaan. Buren maakten geen gewag van een eventuele ruzie.

Mobiele telefoons

De politie heeft de mobiele telefoons van de Belg en de jonge vrouw in beslag genomen. Er zullen ook beelden bekeken worden van beveiligingscamera’s in de buurt, onder meer van een bakkerij.

Wie vragen heeft over zelfdoding kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813. Je kan ook online contact opnemen via de website www.zelfmoord1813.be